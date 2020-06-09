عودة جميع العاملين المصريين العالقين في الكويت

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت، أن جميع العمال المصريين العالقين هناك، سيعودون إلى مصر اليوم.

وقال هيثم سعد الدين مستشار وزارة القوى العاملة المصرية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أكد فيه أنه تقرر اليوم تسيير 17 رحلة لإعادة المصريين العالقين بالكويت إلى مصر، وعددهم 3479 عاملا.

المصدر: RT