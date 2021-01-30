هبوط طائرة رئيس الإكوادور اضطراريا بعيد إقلاعها

أعلنت الرئاسة الإكوادورية أن الطائرة التي كان على متنها الرئيس لينين مورينو هبطت اضطراريا في واشنطن بعيد إقلاعها من هناك بسبب عطل فني. وأشارت في بيان لها: "نبلغكم أن الطائرة الرئاسية تعرضت لخلل فني، لذلك اضطررنا إلى الهبوط اضطراريا". وتابعت: "الرئيس لينين مورينو وجميع الركاب في حالة صحية جيدة وسيعودون إلى الإكوادور في الساعات القليلة المقبلة". وكان مورينو في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.