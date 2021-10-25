الصحة السودانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات
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الصحة السودانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات

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العرب اليوم - الصحة السودانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات

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الخرطوم - العرب اليوم

أعلن مسؤول بوزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات التي وقعت الاثنين، عقب انقلاب الجيش على الحكومة في البلاد.

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الصحة السودانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات الصحة السودانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات



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