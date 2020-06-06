إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا المستجد
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إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا المستجد

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العرب اليوم - إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا المستجد

قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان
نور سلطان ـ العرب اليوم

 أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان، مساء السبت، أن رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان، بيريك أوالي، على حسابه في "تويتر" أن توكاييف (67 عاما) يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة، وفقا لوكالة "رويترز"

وأضاف أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.

والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا المستجد إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا المستجد



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