اصطدام قطارين في بريطانيا الليلة يتسبب بإصابة ١٢ شخصا بحروح

قالت مصادر طبية بريطانية ان حادث اصطدام بين قطارين في بريطانيا وقع في الساعة السابعة من مساء اليوم قد تسبّب باصابة اثني عشر شخصاً بجروح . وقالت مصادر الشرطة ان الحادث وقع بين مدينتي أندوفر وسالزبري وقد هرعت سيارات الاسعاف والاطفاء الى مكان الحادث . وقالت شرطة ولتشاير ان اكثر من ٥٠ من رجال الاطفاء يتواجدون في منطقة الحادث وقالت محطة البي بي سي البريطانية ان احد القطارين اصطدم بجسم مجهول قبل ان يخرج عن خط سيره على سكة الحديد وتسبب بوقوع الحادث وأنشأت الشرطة مركزاً وسط مدينة سالزبورغ لمتابعة الحادث والتحقيق في أسباب وقوعه ومعالجة مضاعفته.