الفلبين تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في الفلبين إنها سجلت اليوم 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 163 حالة إصابة أخرى.

وأضافت الوزارة في منشور أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 13597 بينما وصلت الوفيات إلى 857 ، وتماثل 92 مريضا آخر للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 9648.