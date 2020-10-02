أفاد مسؤول في البيت الأبيض مساء يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد. وأكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.