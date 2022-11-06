رسم أكبر علم مغربي في منطقة المحبس الحدودية مع الجزائر

رسمت جمعية "فدا الوطن" أكبر علم مغربي على أرض منطقة المحبس على الحدود بين المغرب والجزائر، تخليدا لذكرى عيد المسيرة الخضراء.

وقررت الجمعية إهداء هذا الرسم الرمزي للملك المغربي محمد السادس.

وسيتم تنظيم المهرجان الوطني للمسيرة للخضراء في نسخته الأولى.