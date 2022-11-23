وزير الدفاع البريطاني يُعلن إرسال مروحيات إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن تقديم بلاده أسلحة جديدة لكييف بينها طائرات هليكوبتر، وذلك لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن وكالة الإعلام البريطانية أنه سيتم توفير ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، وصلت أولاها إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنها أول طائرات ترسلها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن والاس أيضا، خلال زيارة له إلى النرويج، أنه تم إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية إضافية لأوكرانيا لتأمين الأراضي التي استعادتها في الأسابيع الأخيرة، "في دعم لأوكرانيا لا يتزعزع".

وتأتي التطورات الجديدة بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، للعاصمة الأوكرانية كييف السبت الماضي، أعلن فيها أن بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار)، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن البحرية الملكية دربت عناصر من القوات الأوكرانية لمدة ستة أسابيع على هذه الطائرات في المملكة المتحدة.

كما أعلنت أنها ستوفر 1000 صاروخ أرض جو و125 مدفع مضاد للطائرات.