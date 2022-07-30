أوقف الأمن التركي مواطنا مصريا بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية بارطن شمالي البلاد. وقالت وسائل إعلام تركية إن فرق مكافحة الإرهاب في مدينة بارطن نفذت يوم السبت عملية للقبض على الأجنبي يشتبه بانتمائه لـ"داعش". وأوضحت أن الفرق داهمت منزل المشتبه به في منطقة أوكولاق،وهو يحمل الجنسية المصرية ونقلته إلى مقرها.