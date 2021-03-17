وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت سامية حسن، نائبة رئيس تنزانيا، على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماجوفولي، بعد تقارير سابقة عن تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.وكان ماجوفولي (61 عاماً) أبرز المتشككين في وباء فيروس كورونا في أفريقيا، وترددت أنباء عن إصابته بالفيروس التاجي المستجد منذ أواخر الشهر الماضي، ولم يظهر علناً منذ 27 من فبراير.

وكان ماجوفولي قد خيب آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة بعد أن قلل من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19، قائلاً إن الرب والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحميان شعب تنزانيا.وسخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات فيروس كورونا، مندداً باللقاحات التي اعتبر أنها جزء من مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات أفريقيا، وعارض وضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي.كك