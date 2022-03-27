إسرائيل تعلن عزمها بناء 5 تجمعات استيطانية في صحراء النقب

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عزمها بناء 5 تجمعات استيطانية جديدة في صحراء النقب أحدها للبدو. وأكد بيان لوزارة الداخلية: ”بناء 5 تجمعات سكنية شمال النقب“ مشيرة إلى أن أحدها ”سيبنى للسكان البدو“