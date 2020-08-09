تساءل قطب معارض عن مبررات رفض رئيس الجمهورية للتحقيق الدولي في انفجار المرفأ، وهو يدرك جيداً أن التحقيقات القضائية اللبنانية في عمليات التفجير والاغتيالات الداخلية غابت عنها الشفافية والموضوعية، ولم تصل أي منها إلى كشف المخططين والمنفذين