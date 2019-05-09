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ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع

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العرب اليوم - ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع

باتريك شاناهان
واشنطن - العرب اليوم

أكدت تقارير صحافية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعيّن باتريك ساناهان وزيرًا للدفاع

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ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع



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ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع



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