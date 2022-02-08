وزارة الداخلية السورية تُعلن تحرير مختطف في حماة واستمرار غياب الطفل فواز القطيفان

أعلنت وزارة الداخلية السورية تحرير مخطوف، يدعى «زكريا، ع» في مدينة حماة، بعد القبض على مشتبه بها، وهي فتاة من حمص اشتركت في الخطف، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الطفل السوري فواز القطيفان مختطفًا. وقالت الداخلية السورية، في بيان، إن الخاطفين في الحادث المتورط به الفتاة، كانوا يطلبون 100 مليون ليرة (نحو 28 ألف دولار) فدية،.