شهدت مدينة طنجة المغربية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طالب بكلية العلوم والتقنيات. وذكر موقع "Rue 20" المغربي، أن الضحية يدعى "أنور" (19 عاما) عثر عليه مذبوحا داخل الشقة التي يؤجرها بحي مسنانة. وقال إن والدته هي التي اكتشف الأمر بعد توجهت إلى مكان إقامة ابنها إثر فقدان الاتصال به. وأفادت مصادر بأن الشاب من مدينة العرائش، وعرف بنشره مقاطع فيديو على منصة "تيك توك". وأشارت إلى أنه يشتبه أن تكون الجريمة بسبب علاقة عاطفية وتصفية حسابات.