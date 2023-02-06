حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3660 قتيلا في حصيلة غير نهائية

ارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى اكثر من 3660 قتيلا جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن، وذلك بناء على أرقام أوردتها سانا وفرانس برس والأناضول.

وذكرت إدارة الكوارث التركية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2316 قتيلا، في حين بلغ عدد الضحايا في عموم سوريا 1.389 قتيلا، في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وخلف الزلزال آلاف الجرحى في تركيا وسوريا، بالاضافة الى تدمير الاف المنازل. وتشريد مئات الالف من المنكوبين.

وقالت وزارة الصحة السورية إن 1419 قتلوا في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، في حين قالت فرق أغاثة أن عدد القتلى في مناطق الشمال السوري، ارتفع إلى أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من ألف آخرين.

وضرب الزلزال المدمر فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.