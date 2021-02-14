دعوات لإغلاق عام في فرنسا بعد إنتشار المتغيرات الجديدة لكورونا

حذرت وكالة الصحة العامة الوطنية الفرنسية من أن انتشار المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، قد يؤدي إلى إغلاق ثالث بعد فترة طويلة من الإصابات المستقرة وقلة دخول المستشفيات، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.

وأوضحت الوكالة أنه تم اكتشاف المتغير السائد في بريطانيا فيما يقرب من ربع جميع الحالات في جميع أنحاء شمال فرنسا و20٪ من الحالات في منطقة باريس في أواخر يناير الماضي، حيث تشير الأرقام الصادرة من قبل أكبر شبكة للمختبرات الطبية الخاصة في فرنسا، Biogroup، إلى أن البديل قد انتشر بالفعل بسرعة منذ ذلك الحين في حوالي نصف المناطق غرب باريس.