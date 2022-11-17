أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، أن هجوما صاروخيا استهدف قوات تابعة للتحالف الدولي بريف محافظة دير الزور في سوريا. وقالت القيادة المركزية إن الهجوم الصاروخي استهدفت قوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بريف دير الزور المعروفة باسم "القرية الخضراء".