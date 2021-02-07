الخارجية الفلسطينية تغلق سفارتها فى قطر بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا

علنت وزارة الخارجية الفلسطينية إغلاق سفارة دولة فلسطين لدى قطر، لمدة أسبوع، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة فى بيان أن الوضع الصحى للمصابة بالفيروس مستقر، وفى الحجر المنزلى، وتم اغلاق السفارة بناء على تعليمات الوزير رياض المالكى بهدف التعقيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأضاف البيان أن طاقم السفارة خضع للفحص الطبى، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحى المعتمد فى قطر. وأوضحت الوزارة أنه بتسجيل هذه الاصابة يرتفع عدد الاصابات فى صفوف الجالية الفلسطينية بقطر إلى 1367 حالة، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.