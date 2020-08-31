البرلمان التونسي يصوت غدًا على منح الثقة لحكومة المشيشي

يصوت البرلمان التونسي، غدًا الثلاثاء، في جلسة حاسمة على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي اختارها الرئيس التونسي، قيس سعيد واختار سعيد الحكومة برئاسة المشيشي بعيدًا عن ترشيحات القوى السياسية والحزبية وسط حالة من الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه تونس منذ عدة أشهر.