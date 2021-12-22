البحرية الأميركية تضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب
آخر تحديث GMT22:53:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

البحرية الأميركية تضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب

العرب اليوم -

العرب اليوم - البحرية الأميركية تضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب

البحرية الأميركية تضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب
واشنطن - العرب اليوم

تمكنت قوات البحرية الأميركية، من ضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البحرية الأميركية تضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب البحرية الأميركية تضبط أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في بحر العرب



أخبار ذات صلة

GMT 22:39 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

سقوط طائرة مسيرة غير مسلحة قرب مقر جهاز المخابرات العراقي
العرب اليوم - سقوط طائرة مسيرة غير مسلحة قرب مقر جهاز المخابرات العراقي

GMT 12:33 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

لافرينتيف يعلن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على وضع حد لنشاط خلايا "داعش" في سوريا
العرب اليوم - لافرينتيف يعلن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على وضع حد لنشاط خلايا "داعش" في سوريا

GMT 09:56 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

أردوغان يصرح لن تكون هناك انتخابات مبكرة في تركيا
العرب اليوم - أردوغان يصرح لن تكون هناك انتخابات مبكرة في تركيا

GMT 19:42 2021 الثلاثاء ,21 كانون الأول / ديسمبر

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
العرب اليوم - رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

GMT 11:10 2021 الثلاثاء ,21 كانون الأول / ديسمبر

بوتين يعلن وجود قواتنا في سوريا يسهم بشكل ملحوظ في ضمان الاستقرار في هذا البلد
العرب اليوم - بوتين يعلن وجود قواتنا في سوريا يسهم بشكل ملحوظ في ضمان الاستقرار في هذا البلد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مي فاروق تتألق بإطلالات مبهرة في موسم الرياض

الرياض- العرب اليوم

مي فاروق، فنانة مصرية بدأت الغناء في سن صغير من خلال "دار الأوبرا المصرية"، أحيت العديد من الحفلات الغنائية في مصر، وفي دار الأوبرا المصرية تحديداً، ومن ثَمَّ انطلقت للعالم. ولنجاحها وشعبيتها الواسعة في السعودية أحيت ثلاث حفلات غنائية بمشاركة العديد من النجوم على مسرح محمد عبده، وذلك في خلال شهر ونصف من انطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية. إطلالة مي فاروق في اليوم الأول لحفل الأوركسترا المصرية في الحفلة الأولى لمي فاروق في موسم الرياض بنسخته الثانية، تألقت بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي فؤاد سركيس، واتسم باللون الأخضر والبني، وصُمم بكشكشة ناعمة لطيات قماش الشيفون في الكتفين مع قَصَّة الأكمام المفتوحة بشكل الكاب الطويل، وتميز التصميم بحزام للخصر مع قصات ورقية لامعة بدرجات اللون الأخضر والذهبي، واعتمدت في ه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:09 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

كيت ميدلتون تظهر بملابس ارتدتها في 2019
العرب اليوم - كيت ميدلتون تظهر بملابس ارتدتها في 2019

GMT 07:47 2021 الأحد ,19 كانون الأول / ديسمبر

وجهات سياحية دافئة في الشتاء أبرزها الأردن
العرب اليوم - وجهات سياحية دافئة في الشتاء أبرزها الأردن

GMT 08:55 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

ديكورات مناسبة للاحتفال برأس السنة 2022
العرب اليوم - ديكورات مناسبة للاحتفال برأس السنة 2022

GMT 17:24 2021 الإثنين ,20 كانون الأول / ديسمبر

أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية قوية وفاعلة مع شؤون العرب والمنطقة
العرب اليوم - أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية قوية وفاعلة مع شؤون العرب والمنطقة

GMT 06:46 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

قرداحي يعدد ما تعلمه من أزمته الأخيرة ويؤكد شعوره بالظلم
العرب اليوم - قرداحي يعدد ما تعلمه من أزمته الأخيرة ويؤكد شعوره بالظلم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 00:54 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك "1600 سي سي" في مصر
العرب اليوم - تعرف على أبرز 10 سيارات مزودة بمحرك "1600 سي سي" في مصر

GMT 12:42 2017 الأربعاء ,06 أيلول / سبتمبر

الراقصات الشرقيات حياة صاخبة انتهت بقصص مأساوية
العرب اليوم - الراقصات الشرقيات حياة صاخبة انتهت بقصص مأساوية

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 01:34 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

مركز "الراي " يكشف ازدياد حالات إدمان العراقيات على ممارسة السحاق
العرب اليوم - مركز "الراي " يكشف ازدياد حالات إدمان العراقيات على ممارسة السحاق

GMT 03:40 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

أبرز الفنادق الفاخرة لهواة التزلج حول العالم
العرب اليوم - أبرز الفنادق الفاخرة لهواة التزلج حول العالم

GMT 16:50 2021 السبت ,25 أيلول / سبتمبر

القمر يقترن بالشقيقات السبع في سماء الوطن العربي
العرب اليوم - القمر يقترن بالشقيقات السبع في سماء الوطن العربي

GMT 04:45 2019 السبت ,07 أيلول / سبتمبر

10 أفكار بسيطة تًساعدك في تزيين غرفة النوم ليلة الدخلة 2019
العرب اليوم - 10 أفكار بسيطة تًساعدك في تزيين غرفة النوم ليلة الدخلة 2019

GMT 16:26 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

عملية احتيال خطيرة على برنامج "واتس آب" تسرق أموال أصدقائك
العرب اليوم - عملية احتيال خطيرة على برنامج "واتس آب" تسرق أموال أصدقائك

GMT 09:08 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

عطلة نهاية الأسبوع بمنتجع فلل اليم في جزيرة "صير بني ياس"
العرب اليوم - عطلة نهاية الأسبوع بمنتجع فلل اليم في جزيرة "صير بني ياس"

GMT 07:47 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

صحيفة بريطانية تُسلّط الضوء على خلافات القصر الملكي بين ماركل وكيت
العرب اليوم - صحيفة بريطانية تُسلّط الضوء على خلافات القصر الملكي بين ماركل وكيت

GMT 01:13 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

الزناتي يكشف أسرار التعليم في مصر وخطط التطوير
العرب اليوم - الزناتي يكشف أسرار التعليم في مصر وخطط التطوير

GMT 09:55 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على أشهر مدوّنات تعليم الطبخ ووصفاته حول العالم عبر موقع "إنستغرام"
العرب اليوم - تعرّف على أشهر مدوّنات تعليم الطبخ ووصفاته حول العالم عبر موقع "إنستغرام"

GMT 15:00 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

محمود حميدة يؤكّد أن إعلان الفيشاوي إصابته بالسرطان دليل على شجاعته
العرب اليوم - محمود حميدة يؤكّد أن إعلان الفيشاوي إصابته بالسرطان دليل على شجاعته
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab