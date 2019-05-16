حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان
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حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان

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العرب اليوم - حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان

حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان
واشنطن - العرب اليوم

فجَّر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العديد من المفاجآت، وكشف عن شهادة تاريخية، عن جاسوسية أشرف مروان والتى يروَّج لها الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت السعيد خلال مقتطفات جديدة من حوارها مع مبارك، عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة على لسان الرئيس الأسبق، "شهادة للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم".وأضافت الإعلامية عن لسان مبارك، "قلت لكلينتون بكل وضوح "مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس".وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، نشرت صورة مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تحمل إمضاء وإهداء منه مكتوب عليها: "إلى فجر السعيد.. تحية لك ولشعب الكويت الصديق".وكتبت السعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة، "قريبا.. فجر السعيد تقابل الرئيس حسنى مبارك". 

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حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان



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حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان حُسني مبارك يُقدِّم شهادة تاريخية عن جاسوسية المصري أشرف مروان



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