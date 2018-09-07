القوات اليمنية المشتركة تُحاصر الانقلابيين في تهامة

فرضت القوات اليمنية المشتركة، حصاراً من ثلاثة محاور على الانقلابيين الموالين لإيران، ضمن العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم .

وقالت مصادر ميدانية ، إن “القوات المشتركة، وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية، تمكنت من التوغل في مدينة الحديدة والوصول إلى شارع صنعاء، فيما تقدمت أخرى ناحية منطقة كيلو 16، وباتت تقترب من السيطرة على قاعدة للقوات الخاصة اليمنية”.