الكويت تُقرر تأجيل تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمواجهة تفشى فيروس كورونا

قررت السلطات في الكويت، تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة التربية الكويتية، أنَّه سيجرى تأجيل الدراسة لمدة 3 أسابيع، على أن تبدأ في 6 مارس المقبل، بدلا من 13 فبراير الجاري. وفي التفاصيل، أوضحت وزارة التربية بالكويت، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، إلى 6 مارس المقبل، بعد الإجازة المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج، وفقًا لصحيفة الرأي الكويتية. وأضافت وزارة التربية الكويتية، أنَّه سيجرى تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، منوهة إلى أنَّها ستصدر التقويم الدراسي المعدل خلال الأيام المقبلة.