إصابة عدة ضباط في مبنى الكونغرس وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأربعاء بأن عدة ضباط في مبنى الكونغرس أصيبوا، مشيرة إلى إرسال واحد منهم على الأقل إلى المستشفى، إثر اقتحام مؤيدين للرئيس ترامب مبنى الكابيتول.