مقتل 10 أشخاص بانقلاب حافلة تقل معلمين في كوبا

أعلنت الحكومة الكوبية أن حافلة تقل 45 معلما انحرفت عن طريق سريع وهوت إلى واد سحيق على بعد 30 ميلا شرقي العاصمة هافانا، مما أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين حالات بعضهم حرجة. ولم تتوفر تفاصيل عن الحادث الذي وقع أثناء الليل، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن "المعلمين كانوا عائدين من هافانا إلى شرق كوبا حيث كانوا يعملون مع مئات آخرين نظرا لنقص في الكوادر التعليمية هناك". وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمكان الحادث حيث هوت الحافلة وفي لقطات أخرى ظهر حطام الحافلة التي ترقد على جانبها في الوادي.