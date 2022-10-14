الجيش الإسرائيلي سقوط إحدى طائراتنا المسيرة في نابلس ويتم التحقيق في الحادث

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء يوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في نابلس نتيجة خلل فني.

وقال المتحدث إنه يتم التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أنه لا توجد أية خشية من تسرب للمعلومات.وأكدت مجموعة "عرين الأسود" سقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، مساء الجمعة.

وأفادت بأنها الآن بحوزة اختصاصيين وفنيين من الفريق، لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها، موضحة أنها بعيدة كل البعد عن مكان وجود المقاتلين.وكشفت مجموعة "عرين الأسود" في بيان، عن خطة للجيش الإسرائيلي لإبادة جميع مقاتليها فجر الخميس، أثناء المناورة التي قام بها.

ووفق المجموعة فقد "كان مقاتلو "عرين الأسود" قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين، في محيط كل منطقة اعتقدت تل أبيب أن المُجاهدين سينطلقون منها، مضيفين في رسالة لكوخافي "نحن نعلم يا كوخافي (رئيس هيئة أركان الجيش) أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية".