فنزويلا تعفو عن أكثر من 50 سياسيا معارضا

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز يوم الاثنين، أن الحكومة الفنزوالية أصدرت عفوا عن أكثر من 50 من السياسيين والمشرعين المعارضين الموقوفين في فنزويلا.