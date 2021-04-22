استهداف قاعدة أمريكية داخل مطار بغداد الدولي

أفاد مراسلنا في بغداد، باستهداف قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية داخل مطار بغداد الدولي، بـ3 صواريخ. وأشار المراسل إلى أنه "لم يتضح بعد فيما إذا كانت هذه الصواريخ قد تسببت بخسائر بشرية أم لا". من جهته، أكد مصدر أمني عراقي، أن "الصواريخ سقطت في محيط المطار". وأضاف المصدر، أن "أحد الصواريخ سقط بالقرب من مهبط الطائرات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الحادث.