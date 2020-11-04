بايدن: لن نعلن فوزنا قبل إحصاء جميع الأصوات

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بادين إن حملته لن تعلن فوزه بالانتخابات قبل فرز جميع الأصوات.وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء: "سنفوز بأكبر عدد من الأصوات ويعتريني شعور جيد بشأن ولاية بنسلفانيا".وشدد بايدن على ضرورة تخفيف التوتر بعد الانتخابات، مؤكدا أن الحملة كانت طويلة وصعبة.