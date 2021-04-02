عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن حزنه الشديد جراء حادث الدهس بمحيط الكونغرس، مؤكدا أنه يتابع التحقيقات.وقال بايدن ، في تصريحات صحفية: "أتلقى تقارير من مستشار الأمن الداخلى حول حادث الدهس في محيط مبنى الكونجرس وأتابع التحقيقات عن كثب".

وتابع: "شعرت بحزن شديد لدى علمي بحادث الدهس في محيط مبنى الكونجرس وأودى بحياة أحد ضباط الشرطة".وأعرب بايدن عن شكره وامتنانه لشرطة الكونجرس وقوات الحرس الوطني على استجابتهم السريعة للهجوم.وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت وفاة أحد عناصرها جراء حادث دهس بمحيط مبنى الكونجرس، مستبعدة أن تكون العملية إرهابية.وقالت رئيسة شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، إن شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول.

وأضافت أن أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه، كما قتل المشتبه به الذي اقتحم النقطة الأمنية ثم نزل من السيارة مسلحا بسكين.وتابعت: "بدأنا التحقيق في حادث الدهس وليس لدينا الكثير من التفاصيل، ولكننا لا نرجح أن الحادث ذو دوافع إرهابية".وتابعت، أن "منفذ الحادث ليس مسجلاً في ملفات الشرطة، ولا نملك دليلاً على رغبته في استهداف أحد نواب الكونجرس".ودهست سيارة في وقت سابق الجمعة، عنصرين من الشرطة في محيط مبنى الكونجرس، مما دفع السلطات لإغلاق المبنى.