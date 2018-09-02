شاه محمود قريشي يؤكد عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في إسلام آباد أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان عازمة على تحسين العلاقات مع كافة الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.