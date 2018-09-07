أوباما يندد بسلوك الجمهوريين المؤيد لترامب دون تحفظ

ندد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الجمعة، بشدة بسلوك الجمهوريين الذين يؤيدون الرئيس دونالد ترامب دون أدنى تحفظ، وليس لديهم شجاعة للدفاع عن “المؤسسات التي تجعل ديمقراطيتنا تعمل”.

وتساءل خلال كلمة ألقاها في ولاية ايلينوي: “ماذا حدث للحزب الجمهوري؟”.