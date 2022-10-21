قصف اسرائيلي على مناطق جنوب العاصمة السورية دمشق

سمع في محيط العاصمة السورية دمشق صوت انفجار كبير جراء قصف صاروخي.

وقال سكان يعيشون في جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأبناء الألمانية (د .ب.أ): "سمع صوت انفجار كبير جراء قصف أو تصدي لقصف صاروخي اسرائيلي طال مناطق جنوب العاصمة".

وأضاف السكان "لم تسمع أصوات مضادات أرضية كما جرت العادة أثناء قيام إسرائيل بالقصف على مناطق جنوب العاصمة".

وقالت وسائل اعلام رسمية سورية إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".