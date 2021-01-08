مسودة خاصة بمساءلة ترامب تشير إلى تورطه في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد

أفادت وكالة "رويترز" بأن شبكة "إن.بي.سي نيوز" حصلت على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".