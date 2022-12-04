مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا
آخر تحديث GMT00:27:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا

العرب اليوم -

العرب اليوم - مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا

لندن -العرب اليوم

قالت وسائل إعلام محلية نيجيرية، اليوم الأحد، إن مسلحين اقتحموا مسجدا في ولاية كاتسينا بشمال البلاد وخطفوا 19 مصليا وأطلقوا النار على إمام المسجد.
. وقالت صحيفة "بانش" إن الجناة خطفوا 19 شخصا من مسجد، مساء أمس السبت، مضيفة أنه تم إنقاذ ستة مصابين في وقت لاحق، فيما أكد المتحدث باسم الشرطة أنباء وقوع الهجوم لوسائل الإعلام.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة الولاية، جامبو إيساه، قوله: "اقتحم الإرهابيون المسجد في قرية ميغامجي بينما كان الناس يؤدون صلاة العشاء، حيث أطلقوا النار وأصابوا الإمام وشخص آخر، ويخضع المصابون حاليا للعلاج في المستشفى، كما قام الإرهابيون باختطاف بعض المصلين في تلك الليلة".
يشار إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تحدد ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى، فيما قال أحد السكان المحليين أن حوالي 12 شخصا قتلوا في الهجوم، بمن فيهم الإمام.
يذكر أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا.
وأوضحت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله، "بمنطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو"

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا



أخبار ذات صلة

GMT 23:01 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون الأقصي
العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين ومستوطنون يقتحمون الأقصي

GMT 22:55 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

انفجار إطار طائرة تسبب في إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين في مطار بغداد
العرب اليوم - انفجار إطار طائرة تسبب في إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين في مطار بغداد

GMT 22:44 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا

GMT 21:54 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

انفجار في أحد مباني العاصمة الأوكرانية كييف
العرب اليوم - انفجار في أحد مباني العاصمة الأوكرانية كييف

GMT 21:07 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا يخضع لتنظير الحنجرة
العرب اليوم - الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا يخضع لتنظير الحنجرة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إليسا تجمع بين الرقي والأناقة في إطلالات باللون الأسود

القاهرة - العرب اليوم

تتمتّع النجمة إليسا بأسلوب عصريّ وجذاب، وتتميز إطلالتها بالإثارة، خاصة في فساتين السهرة الطويلة والقصيرة بمختلف ألوانها وتصاميمها، وتميّزها بإطلالة راقية في كل مرّة تطلّ بها على جمهورها؛ لذا جمعنا لكنّ أجمل موديلات فساتين باللون الأسود من وحي النجمة إليسا؛ لتنتقي الموديل المناسب حسب مناسبتك وذوقك.  إليسا بفستان طويل كلاسيكي ارتدت النجمة إليسا في هذه الإطلالة فستاناً طويلاً كلاسيكياً، حيث صمم بدون أكمام بياقة دائرية عريضة بفتحة صدر أمامية بحرف V، وجاء الفستان بأشكال مطبعة، مزيناً بأزرار كبيرة باللون الأسود، أما التنورة فصممت بتصميم A Line منفوش ذات كسرات أمامية وواسعة مع جيوب جانبية واسعة، وانتعلت صندلاً بكعب رفيع باللون الأسود. إليسا بفستان طويل أنثوي وفي هذه الإطلالة الأنثوية، ارتدت إليسا فستاناً طويلاً باللون ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:17 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

كيت ميدلتون تستأجر فستانها في حفل "Earth Shot" ب74 جنيهًا إسترلينيًا
العرب اليوم - كيت ميدلتون تستأجر فستانها في حفل "Earth Shot" ب74 جنيهًا إسترلينيًا

GMT 06:24 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ
العرب اليوم - روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 09:01 2022 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ترامب
العرب اليوم - إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ترامب

GMT 09:46 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

الموت يغّيب الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عاماً
العرب اليوم - الموت يغّيب الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عاماً

GMT 10:29 2022 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر

مايا دياب تُثير الجدل بسبب إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر
العرب اليوم - مايا دياب تُثير الجدل بسبب إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

GMT 11:09 2022 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر

أماكن سياحية طبيعية مليئة بالسحر والخيال لمُحبي الإثارة
العرب اليوم - أماكن سياحية طبيعية مليئة بالسحر والخيال لمُحبي الإثارة

GMT 08:30 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل
العرب اليوم - طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:37 2022 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

الشبكات العصبية لتحسين اللقاحات المضادة للفيروس التاجي والإنفلونزا
العرب اليوم - الشبكات العصبية لتحسين اللقاحات المضادة للفيروس التاجي والإنفلونزا

GMT 09:43 2021 الأربعاء ,16 حزيران / يونيو

أعضاء في مجلس الشيوخ يحذرون من وصول الجيش الصيني للتكنولوجيا الأمريكية
العرب اليوم - أعضاء في مجلس الشيوخ يحذرون من وصول الجيش الصيني للتكنولوجيا الأمريكية

GMT 13:25 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

التكنولوجيا الحديثة والمجتمع
العرب اليوم - التكنولوجيا الحديثة والمجتمع

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 12:59 2012 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

بطولة ألمانيا: فورتونا يصفع فرانكفورت برباعية
العرب اليوم - بطولة ألمانيا: فورتونا يصفع فرانكفورت برباعية

GMT 10:12 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

تعرف على العالم العربي الكندي وكيفية علاج الأمراض بالأوتار الموسيقية
العرب اليوم - تعرف على العالم العربي الكندي وكيفية علاج الأمراض بالأوتار الموسيقية

GMT 01:30 2016 السبت ,30 تموز / يوليو

سماح الجاعور تؤكّد أن علاج مرض البهاق يأخذ وقتا طويلًا
العرب اليوم - سماح الجاعور تؤكّد أن علاج مرض البهاق يأخذ وقتا طويلًا

GMT 11:33 2014 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

التحقيقات جارية لفك لغز "مزرعة الموت" في صفوى السعوديَّة
العرب اليوم - التحقيقات جارية لفك لغز "مزرعة الموت" في صفوى السعوديَّة

GMT 13:41 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي
العرب اليوم - بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 07:18 2019 الأربعاء ,27 آذار/ مارس

صورة "سيلفي" تحول جسد فتاة إلى أشلاء
العرب اليوم - صورة "سيلفي" تحول جسد فتاة إلى أشلاء

GMT 10:13 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

تعرف على أهمية "الإكسسوارات الرجالية" في صنع الأناقة الكاملة
العرب اليوم - تعرف على أهمية "الإكسسوارات الرجالية" في صنع الأناقة الكاملة

GMT 11:23 2018 الخميس ,26 تموز / يوليو

شركة صينية تساعد الفلاحين الروانديين في تحسين الأرض
العرب اليوم - شركة صينية تساعد الفلاحين الروانديين في تحسين الأرض

GMT 18:06 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

إدارة النصر تحسم أمر تجديد عقد يحيي الشهري
العرب اليوم - إدارة النصر تحسم أمر تجديد عقد يحيي الشهري

GMT 04:44 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

وزير داخلية بلوشستان يعلن هجوم "داعش" على كنيسة جنوب باكستان
العرب اليوم - وزير داخلية بلوشستان يعلن هجوم "داعش" على كنيسة جنوب باكستان

GMT 08:37 2013 الخميس ,07 آذار/ مارس

مشروع "سما بيروت" يُدخل لبنان نادي الأبراج المرتفعة
العرب اليوم - مشروع "سما بيروت" يُدخل لبنان نادي الأبراج المرتفعة

GMT 21:52 2017 الأحد ,18 حزيران / يونيو

نادي الهلال يعاقب اللاعب عبدالله الزوري
العرب اليوم - نادي الهلال يعاقب اللاعب عبدالله الزوري

GMT 05:26 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

وزارة الكهرباء السورية تجري استعداداتها لمضاعفة الإنتاج
العرب اليوم - وزارة الكهرباء السورية تجري استعداداتها لمضاعفة الإنتاج

GMT 13:37 2016 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

زين مالك يصدر أولى أغنياته بعد الانفصال عن "وان دايركشن"
العرب اليوم - زين مالك يصدر أولى أغنياته بعد الانفصال عن "وان دايركشن"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab