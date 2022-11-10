طعن شرطي حتى الموت في بروكسل

قتل رجل شرطة طعنا في بروكسل، الخميس، إثر هجوم يشتبه أنه إرهابي، حسبما قال مصدر قضائي بلجيكي ووفقا لمكتب المدعي العام، تعرض ضابطا شرطة لهجوم قرب محطة قطار شمالي بروكسل وأوردت وسائل إعلام محلية أن المهاجم أصيب برصاصة واضاف المصدر القضائي الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات لـ"أسوشيتد برس"، أن هناك اشتباه في وقوع هجوم إرهابي، ولم يخض في تفاصيل إضافية.