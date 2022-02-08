وفد من طالبان يزور سويسرا لإجراء محادثات سياسية وإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أن وفدا من "طالبان" يجري زيارة لجنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لأفغانستان.