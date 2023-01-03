إطلاق صاروخ من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اطلاق صاروخ من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يتجاوز الحدود.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "في الدقائق الماضية أطلق صاروخ من غزة لكنه لم يعبر السياج، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار".

وأفاد الصحفي الاسرائيلي ماندي ريزل: بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في إحتمالية إطلاق صاروخ تجاه إشكول جنوب قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية ان صاروخ أطلق من غزة استهدف منطقة "أشكول"، لكنه سقط داخل حدود القطاع، والفحص جار من قبل الجيش الاسرائيلي.