وزير الدفاع الروسي يصرح الطيران الاستراتيجي الأمريكي يتدرب على توجيه ضربات لروسيا

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الطائرات الاستراتيجية الأمريكية تتدرب على توجيه ضربات ضد الأراضي الروسية وقال شويغو في تصريحات لقناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الأحد إن ما يثير قلق موسكو هو شروع الطيران الأمريكي بعيد المدى في تنفيذ تحليقات قرب حدود روسيا، وتقوم طواقمها بمحاكاة توجيه ضربات صاروخية ضد أراضيها، "بما في ذلك باستخدام عدد كبير من الطائرات".