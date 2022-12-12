انهيار سقف مدرسة في بوليفيا أثناء حفل تخرج ومصرع 5 طلاب

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين في بوليفيا، بعد انهيار مبنى أثناء الاحتفال بحفل تخرج في بلدية في مقاطعة لاباز، نتيجة عاصفة ثلجية شديدة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الحدث وقع في كلية جوالبيرتو فيلارويل، في بلدية أوماسويوس، وتم إخطار اثنين من المسؤولين بما حدث، واتصلوا بمستشفى أتشاتشي البلدي لطلب إرسال سيارات إسعاف.



وأفاد الطبيب المسؤول عن مستشفى أتشاتشي أن العاملين الصحيين عالجوا الجرحى على الفور، قائلا: "هناك 15 جريحًا وللأسف خمسة متوفين، بعد وصولهم، قرر الأقارب نقلهم".



تشير الدلائل الأولى إلى أن عاصفة الثلج وعمر السقف القديم ساهما فى التعرض للانهيار بسبب العاصفة .



وذكر شهود عيان أنه سمع ضجيج شديد وسط عواصف الثلج. وبحسب المعلومات الواردة من وسائل الإعلام المحلية ، فإن المصابين تتراوح أعمارهم بين 23 و 63 عاما.



أعربت حكومة إقليم أتشاتشي عن أسفها للمأساة على صفحتها الخاصة بالفيسبوك، وقال: "تعازينا للأسر المتضررة ونلتزم بالألم الذي يعاني منه أسر الضحايا، ونعرب عن تضامننا الصادق في لحظات الحزن العميق هذه ، وأن السلام والراحة معهم".