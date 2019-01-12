صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة

دوت صافرات الإنذار بالمستوطنات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة عقب سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة،

مساء اليوم السبت.وقالت هيئة البث الإسرائيلية عبر "تويتر": إن "صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بمجلس النقب دون وقوع ضحايا أو أضرار".

المصدر سبوتنيك