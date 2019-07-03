قال مسؤول بشركة فيس بوك: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن".

ويواجه مستخدمو فيس بوك وانستغرام وواتس اب، بعض المشكلات التقنية، الخاصة بنشر المحتوى وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يواجه المستخدمون حول العالم صعوبة في الوصول إلى تطبيق انستغرام وكذلك مشكلة شبيهة فى فيس بوك، ويعد الأشخاص الأكثر تضررا في أوروبا، وأفريقيا بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص في شرق الولايات المتحدة.