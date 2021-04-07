انقلاب داخل سفارة ميانمار في بريطانيا ومنع السفير من الدخول

شهدت سفارة ميانمار في العاصمة البريطانية لندن انقلابا عسكريا من قبل الموالين للانقلاب العسكري الذي تعرضت له البلاد، على السفير المؤيد للحكومة المنتخبة.وكان سفير ميانمار في لندن كياو زوار مين من أشد المعارضين للانقلاب العسكري في فبراير الماضي، وسجن الزعيم المدني المخلوع أونج سان سو كي.وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز، إن نائبه تشيت وين قاد عملية الاستحواذ على السفارة، وتولى مسؤولية سفارة ميانمار في لندن نيابة عن المجلس العسكري الحاكم.

وظهر متحدثًا خارج مبنى مايفير الليلة، قال كياو زوار مين، الذي شغل منصب سفير ميانمار في لندن منذ عام 2014، إنه شعر "بالخيانة" من قبل زملائه.وأضاف لصحيفة الديلي تلجراف البريطانية: "عندما غادرت السفارة اقتحموا السفارة وأخذوها. إنهم من جيش ميانمار".وتابع: "إنهم يرفضون السماح لي بالدخول. قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة، لذا لن يسمحوا لي بالدخول. هذا انقلاب".وانتقل ضباط الشرطة إلى موقع السفارة، لكنهم لم يدخلوا المبنى، وهو ما يعنيه البروتوكول الدبلوماسي باعتبار السفارة أرض أجنبية.