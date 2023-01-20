الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص في طولكرم ويمنع الإسعاف من الاقتراب منه
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الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص في طولكرم ويمنع الإسعاف من الاقتراب منه

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص في طولكرم ويمنع الإسعاف من الاقتراب منه

قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من بلدة "جبع" جنوب مدينة جنين، لدى تواجده قرب جدار الفصل العنصري المُقام على أراضي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه شاب في العشرينيات من عمره، ومنعت الإسعاف من الاقتراب منه، واحتجزت 4 شبان من بلدة جبع كانوا برفقته.

 

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الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص في طولكرم ويمنع الإسعاف من الاقتراب منه الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص في طولكرم ويمنع الإسعاف من الاقتراب منه



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