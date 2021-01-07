حاكم ماريلاند الجمهوري يدعو إلى إقالة ترامب ونقل زمام الأمور إلى بينس
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حاكم ماريلاند الجمهوري يدعو إلى إقالة ترامب ونقل زمام الأمور إلى بينس

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العرب اليوم - حاكم ماريلاند الجمهوري يدعو إلى إقالة ترامب ونقل زمام الأمور إلى بينس

نائب الرئيس مايك بينس
واشنطن - العرب اليوم

دعا حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية لاري هوغان، اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى الاستقالة من البيت الأبيض أو عزله من منصبه، قائلا إن نائب الرئيس مايك بينس يجب أن يتولى الحكم. وقال المتحدث باسم هوغان، مايك ريتشي، في تغريدة: "الحاكم هوغان يدعو نائب الرئيس بينس لتولي الحكم وإجراء انتقال سلمي للسلطة".  ونقلت إذاعة WBAL في بالتيمور عن هوغان قوله "أعتقد أنه ليس هناك شك في أن أمريكا ستكون في وضع أفضل إذا استقال الرئيس ترامب".

وتأتي دعوة هوغان تزامنا مع إطلاق مشرعين ديمقراطيين حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول.واقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترامب أمس مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.

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حاكم ماريلاند الجمهوري يدعو إلى إقالة ترامب ونقل زمام الأمور إلى بينس حاكم ماريلاند الجمهوري يدعو إلى إقالة ترامب ونقل زمام الأمور إلى بينس



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