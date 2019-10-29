أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه تقرر إعادة السفير الأردني من "إسرائيل" لإجراء مشاورات مع حكومته كخطوة أولى بعد اعتقال اثنين من المدنيين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.