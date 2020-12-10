انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأردني

فاز المحامي عبدالمنعم العودات برئاسة مجلس النواب الأردني في الجلسة الأولى للمجلس اليوم. وحاز العودات على 84 صوتا، فيما حصل منافسه محمد الفايز على 26 صوتا، في حين غاب 15 نائبا عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس كورونا المستجد مما يذكر أن المحامي العودات عضو في مجلس النواب الأردني منذ عام 2012، وتولى رئاسة اللجنة القانونية النيابية أكثر من مرة.