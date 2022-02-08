مقتدى الصدر يستقبل قائد فيلق القدس الإيراني بمقره في مدينة النجف

وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، وتعثر اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بمقره في مدينة النجف.وفيما سرت أنباء عن محاولات قآاني للتدخل من أجل إثناء الصدر عن موقفه، خرج ليؤكد في تغريدة تمسكه بمطلبه الأساس ألا وهو حكومة أغلبية وطنية.